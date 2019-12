Van Barneveld heeft nog genoeg om voor en van te leven: ‘Er is geen moeten meer'

Door Yorick Groeneweg



Toernooitrips naar Engelse spooksteden als Wigan en Barnsley, met tegenzin stapte Raymond van Barneveld er in zijn afscheidsjaar voor in het vliegtuig. Dat is voorbij. Als gevolg van zijn nederlaag in de eerste ronde van zijn laatste WK, zegde de vijfvoudig wereldkampioen gisteren zijn Tour Card bij de PDC op.



Het maakt het afscheid definitief, meedoen aan de grote toernooien is niet meer mogelijk. De vraag is wat nu? ,,Ik hoop vooral dat ik meer tijd overhoud. Voor mijn kleinkinderen, maar ook voor mijn vriendin Julia”, zegt Van Barneveld, die tot de kerst in Londen blijft.