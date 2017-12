Van Barneveld: Ik ruil alles in voor de wereldtitel

Als Raymond van Barneveld aan het WK denkt, begint zijn lichaam te gloeien en wordt hij warm. ,,Daar gaat het om, het betekent alles voor me. Ik ben liever wereldkampioen dan nummer één van de wereld, daar ruil ik alles voor in'', aldus de 50-jarige Van Barneveld. Hij weet wat het is om wereldkampioen te worden, want dat lukte Barney al vijf keer (1998, 1999, 2003 en 2005 bij de BDO en in 2007 bij de PDC).