Van Barneveld na dubbele boete: 'Ik spuugde een suikerklontje uit'

Liefst 2200 euro is van zijn bankrekening afschreven omdat hij na de nederlaag naar een camera zou hebben gespuugd. Volgens Barney zit dat iets anders in elkaar. ,,Aan het eind van de partij heb ik een suikerklontje genomen vanwege mijn diabetes. Wat daar nog van over was, spuugde ik toen uit.”

De Hagenaar erkent wel dat hij vervolgens in de ingooiruimte een glas cola heeft omgegooid en een doosje dartpijlen heeft weggeschopt. Daar kreeg hij ook nog nog 1100 euro boete voor. ,,Geen goed gedrag, maar ik was zwaar gefrustreerd. Gary Anderson en Phil Taylor deden niet mee aan dat toernooi en Henderson had Michael van Gerwen al uitgeschakeld. Dus lag de weg voor mij behoorlijk open om dat toernooi eindelijk eens te winnen. En normaal gesproken klop ik Henderson negen van de tien keer, alleen nou net niet op dat moment en daar baalde ik enorm van.''

,,Nogmaals: het is niet goed te praten wat ik deed, maar er zit dus wel nuance in. Bij het spugen met dat suikerklontje en ik vind dat die ingooiruimte een privé-ruimte is waar je in alle beslotenheid dingen moet kunnen doen. Dus dat ik dan voor die dingen meer dan drieduizend euro moet betalen, is zuur. Of ik in beroep ga? Nee, ik laat het zo maar zitten. Het is al een tijd geleden en het is ook al van mijn rekening afgeschreven.”