Van Barneveld na eenvoudige partij door bij Bahrain Darts Masters

Hartono Loting Australian Open: Botic van de Zandschulp in tweede ronde mogelijk tegen Tallon Griekspoor

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Belarus Ilya Ivasjka. Dat is het resultaat van de loting van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. De Nederlandse tennisser is de nummer 34 van de wereld, Ivasjka staat op de 72ste plaats van de mondiale lijst.

9:45