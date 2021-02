Van Barneveld na eerste dag nog niet zeker van finaleronde Q-school

Podcast Ballen Verstand ‘Schöne moet je nu niet meer aan beginnen’

12:33 ENSCHEDE/ALMELO - Waar het in de eerste seizoenshelft draaide als een tierelier bij FC Twente en Heracles maar niet om gang kwam, zijn de rollen nu omgedraaid. Wat is er aan de hand in Enschede en Almelo? Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde gaan in de Podcast De Ballen Verstand in op de situaties in beide kampen.