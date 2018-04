Van Barneveld op zoek naar een konijn in de hoge hoed

Mocht Van Barneveld ook deze horde nemen, dan komt hij in de slotronde in Aberdeen uit tegen Peter Wright. En van zijn laatste drie tegenstanders in de Premier League is de Schot de enige tegen wi Barney een positief onderling resultaat heeft. Het wordt de 25ste ontmoeting tussen Wright en Van Barneveld: 11 keer ging de zege naar de Nederlander, 9 keer naar Wright, 4 keer was er een gelijkspel.



De laatste keer in de Premier League ging Barney hard met 7-2 onderuit tegen Snakebite.



Mocht Van Barneveld ook deze partij winnen, dan nog is hij afhankelijk van wat Smith, Cross, Anderson en Gurney de laatste drie partijen doen. Plaatsing zou een ware Houdini-act zijn. ,,Er is een kansje, maar dan moet ik alles winnen'', zo zei Van Barneveld na zijn verrassende zege op Michael van Gerwen in Ahoy.



Maar verlies vanavond tegen Cross betekent dat de bovenstaande scenario's in de prullenbak kunnen. Dan valt het doek voor Van Barneveld in de Premier League.