Van Barneveld over aanloop naar laatste WK: ‘Het is gewoon een puinhoop’

Door Yorick Groeneweg



,,Het is gewoon een puinhoop”, vat de 52-jarige Hagenaar zijn afscheidsjaar samen. Met een scheiding en een vormdip was het zowel privé als sportief turbulent. Om überhaupt het WK te halen moest Van Barneveld aan de bak. Zo had hij de vloertoernooien nodig om voldoende prijzengeld voor plaatsing te verdienen. Terwijl juist die trips naar de zogenaamde Pro Tours in Engelse spooksteden als Wigan en Barnsley hem al jaren zo tegenstaan.

Nadat Barney op het vorige WK al vroeg van de onbekende Litouwer Darius Labanauskas verloor, was hij voor de grote televisietoernooien niet meer geplaatst. Zo haalde hij in 2019 de World Matchplay niet, net als de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts, de Champions League of Darts, The Masters én het EK.

Quote Vroeger ging ik gedreven naar een toernooi. Nu niet. Ik ga erheen en zie het wel Raymond van Barneveld

Vernederd

Voor de Premier League kreeg de huidige nummer 40 van de wereld nog wél een wildcard, maar daarin werd hij vernederd. Zo verloor hij in Rotterdam twee keer met 7-1, eerst van Daryl Gurney en daarna van Michael van Gerwen. ,,Geloof me, dan wil je echt wel naar je moedertje toe. Dan kan de hele wereld zeggen: ‘Ahoy zit vol voor jou’, maar ik moet wel steeds dat verlies verwerken”, aldus Van Barneveld.

De vijfvoudig wereldkampioen kan er de motivatie niet meer voor opbrengen, hij stopt na dit WK hoe dan ook met darts. Ook omdat het voor Van Barneveld steeds meer als een lijdensweg voelde om het podium op te gaan. Zeker zolang aansprekende resultaten uitblijven. ,,Vroeger ging ik gedreven naar een toernooi. Nu niet. Ik ga erheen en zie het wel. Ik ben me dan al wel lange tijd op het WK aan het voorbereiden, het is niet realistisch om te zeggen dat ik even die titel ga ophalen. Maar het kan wél, als je maar wil. Dat heeft mijn oma me altijd verteld.”

Vanavond is de Amerikaan Darin Young op het WK zijn eerste tegenstander, als hij wint wacht dinsdagavond een treffen met Jeffrey de Zwaan.