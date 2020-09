Van Barneveld pakt pijlen na negen maanden weer op: ‘Het is heel simpel, ik mis het verschrikkelijk’

In november 2018 maakte Van Barneveld bekend na een carrière van 35 jaar te stoppen met darts. De Haagse darter liet toen weten na het WK 2020 af te zwaaien als professioneel darter. Fysieke problemen, het gebrek aan titels en het moeten missen van familiaire gebeurtenissen waren toen de redenen. Op 14 december 2019 verloor hij op zijn laatste WK al in de eerste ronde, met 3-1 van Darin Young. Het betekende een treurig slot van zijn fraaie loopbaan, maar nu is daar dus de comeback die niet voor iedereen als een verrassing zal komen.



,,Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken”, zegt Van Barneveld, die na zijn afscheid en enkele demo’s in een gat belandde. ,,Toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis", zegt de viervoudig wereldkampioen (1998, 1999, 2003, 2005) bij de BDO en eenmalig wereldkampioen (2007) bij de PDC. De British Darts Organisation bestaat sinds kort niet meer.