Van Barneveld roemloos uitgeschakeld bij Grand Slam of Darts

Pechvogel Jill Roord viert feestje ingetogen mee

13 november SCHAFFHAUSEN (ANP) - In al het feestgedruis bij de Nederlandse voetbalsters liep één speelster een tikkeltje beteuterd rond. Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal bij de KNVB, had oog voor Jill Roord en gaf de 21-jarige middenveldster een stevige knuffel. ,,Ik heb heel lang op deze kans gewacht, ik keek er enorm naar uit. En toen kwam al na een paar minuten een einde aan, dat is heel pijnlijk’', zei Roord. ,,Ik ben nu nog wat ingetogen, maar dat gaat wel voorbij. Ik heb ook al veel zin in het feestje straks.’'