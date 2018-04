Van Barneveld speelt gelijk tegen wereldkampioen Cross in Manchester

Raymond van Barneveld was tijdens de dertiende ronde in de Premier League dicht bij een stuntje. De Haagse routinier kwam in Manchester tegen wereldkampioen Rob Cross na een achterstand van 3-5 sterk terug. Hij pakte drie legs op rij en gooide bij een stand van 6-5 zelfs voor de winst. De Brit herstelde zich net op tijd: 6-6.