Van Barneveld stapte uit toernooi na onderzoek matchfixing: ‘Was er wel beetje klaar mee’

Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt omdat hij werd verdacht van matchfixing. Dat vertelt hij in de NOS-Podcast Gefixt. De internationale darttoezichthouder (DRA) deed onderzoek en stelde het toernooi volgens de NOS onder toezicht.

,,Ik was er wel een beetje klaar mee”, aldus Van Barneveld tegen de NOS over zijn besluit om op te stappen. ,,Dadelijk gaan ze elke wedstrijd van mij hierna onder de loep nemen. Daar heb ik even geen trek in.”

Van Barneveld ontkent op welke manier dan ook bij dubieuze praktijken betrokken te zijn. ,,Ik zal mezelf nooit verkopen. Maar vlak voor de wedstrijd (tegen Martin Adams, red.) hoorde ik dat er hoge bedragen waren ingezet. Daardoor ging ik met een rotgevoel de wedstrijd in. Ik denk, wat gaan de mensen nu wel denken als ik verlies. Ik voelde me zwaar onder druk staan. Dat is wel gebleken. Ik raakte behoorlijk in paniek.”

Hoewel Van Barneveld voor het duel met Adams als favoriet werd gezien, verschoof voor aanvang van de wedstrijd de favorietenrol volgens de bookmakers richting Adams. Gokaccounts in Spanje en Nigeria zouden elk bijna tienduizend euro ingezet hebben op de winst van Adams. Ook vanuit Australië werden opvallende gokpatronen waargenomen, zo bleek uit onderzoek van de NOS. Bij één wedkantoor konden gokkers zien hoe een uur voor de wedstrijd ruim 60.000 euro was ingezet, tegen gemiddeld 700 euro op de andere wedstrijden van dat toernooi die avond.

Webcamtoernooi

Het ging in april 2020 om een zogenoemd webcamtoernooi, waarbij de spelers vanwege de coronapandemie vanuit hun huiskamer speelden. Van Barneveld was op dat moment geen professional. Om die reden mag de internationale toezichthouder DRA de kwestie niet onderzoeken. De politie in Nederland mag de zaak wel onderzoeken, maar volgens de NOS heeft de politie de zaak geparkeerd ,,in afwachting van bruikbare nieuwe informatie.”

Het is niet de eerste keer dat een Nederlander in opspraak raakt omtrent een webcamtoernooi. Eerder kreeg Jelle Klaasen veel kritiek. Hij zou hebben valsgespeeld tegen Gabriel Clemens. Een pijl leek boven het vakje van de dubbel 20 te vallen, maar Klaasen eiste de leg toch op.

Vorig jaar was er ook de matchfixingzaak van Wessel Nijman. Nijman belandde op de radar van de bond nadat er enkele dubieuze weddenschappen waren gedaan op zijn wedstrijd tegen David Evans, die hij met 4-0 verloor. ,,Ik werd onder druk gezet om een partij te verliezen en ik stemde ermee in dit te doen’’, zei hij schuldbewust op de website van de Professional Darts Players Association. Nijman werd voor vijf jaar geschorst.

