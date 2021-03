Van Barneveld verliest in tweede ronde van oude bekende Labanauskas

Op dag drie won ‘Barney’ nog met 6-3 van Matthew Edgar, maar Labanauskas was een ronde later dus te sterk. De Nederlander, die dit jaar zijn comeback maakt, gooide een gemiddelde van 97,5 punten per drie pijlen. Dat was niet veel lager dan zijn tegenstander (99 punten), maar op de dubbels bleek Labanauskas de betere in Milton Keynes.



Vincent van der Voort is de enige Nederlander in de kwartfinales. Een ronde eerder, in de vierde ronde, versloeg hij in een Nederlands onderonsje Maik Kuivenhoven met 6-2. Jermaine Wattimena ging in de derde met 6-3 onderuit tegen Steve Lennon uit Ierland. Ook voor Danny Noppert was de derde ronde het eindstation: hij verloor na een spannende pot met 6-5 van Scott Mitchell.



Ron Meulenkamp en Luc Peters verloren net als Van Barneveld in de tweede ronde. Jelle Klaasen, Berry van Peer, Niels Zonneveld, Martijn Kleermaker, Jeffrey de Zwaan, Lorenzo Pronk, Gino Vos, Dirk van Duijvenbode en Derk Telnekes werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.



Michael van Gerwen doet niet mee aan deze PDC-toernooien om zich optimaal voor te bereiden op de Premier League, die op 5 april begint.