Van Basten: Van der Sar laat zich voor karretje van UEFA spannen

Afgang voor Barney in Ahoy

27 maart Als de Premier League Darts na twee speelronden in Rotterdam verder gaat, zal dat zonder Raymond van Barneveld zijn. Hoewel de 51-jarige Haagse dartslegende het donderdagavond in Ahoy nog opneemt tegen Michael van Gerwen, is hij na zijn nederlaag (1-7) woensdagavond tegen Daryl Gurney al uitgeschakeld.