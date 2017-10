Van Beek concludeert: 'Goed gespeeld, wéér met lege handen'

De conclusie van Sven van Beek na de derde nederlaag van Feyenoord in de Champions League was hard en eerlijk. ,,We hebben een prima wedstrijd gespeeld, alleen we staan wéér met lege handen. We hebben opnieuw niks'', mopperde de verdediger van Feyenoord, die het bijna tachtig minuten volhield tijdens zijn eerste optreden als basisspeler in bijna anderhalf jaar.