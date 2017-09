Van Beek maakt rentree na lang blessureleed

Slim Real maakt korte metten met naïef Dortmund

22:48 Trainer Peter Bosz wacht met Borussia Dortmund nog altijd op het eerste succesje in de Champions League. De verrassende koploper in de Bundesliga ging op eigen veld onderuit tegen Real Madrid: 1-3. Twee weken geleden was Tottenham Hotspur ook met 3-1 te sterk voor de Duitse ploeg.