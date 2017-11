Van Benthem is bij Set-Up'65 een bekend gezicht in een andere omgeving

OOTMARSUM - Alsof ze nooit is weggeweest, speelt Marleen van Benthem dit seizoen weer haar wedstrijden in het eerste van Set-Up'65. Van Benthem keerde dit seizoen terug in de hoofdmacht van de Ootmarsumse eredivisionist, nadat ze twee seizoenen geleden besloot te stoppen met het volleyballen op topniveau.

Na veertien jaar in het eerste raakte Van Benthem het plezier in het spelletje kwijt. "Ik trainde veel, maar speelde lang niet altijd meer. Ik kreeg er voor mijn gevoel te weinig voor terug. Toen was ik er wel klaar mee. Ik besloot een stapje terug te doen en in het tweede te gaan spelen."

Quote Ik ben geen speelster die het moet hebben van harde ballen, maar ik ben wel handig in de aanval Set-Up-speelster Marleen van Benthem

Sporadisch maakte ze de afgelopen twee jaar nog minuten in de eredivisie. Als libero deed trainer Brahim Abchir in noodgevallen een beroep op de 31-jarige routinier. Daardoor verdween ze nooit helemaal uit beeld bij hem. Na het vertrek van verschillende speelsters, besloot hij te peilen of Van Benthem interesse had in een definitieve rentree in het vlaggenschip. Ze woog haar opties en hapte uiteindelijk toe. "Ik heb er wel even over moeten nadenken. Kijken of ik het met mijn privésituatie kon combineren. Maar toen dat zo bleek te zijn, heb ik 'ja' gezegd. Gelukkig wel, want ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn terugkeer."

Concurrentie

In de twee jaar dat ze niet tot de selectie behoorde, is er veel veranderd bij Set-Up. De hal is vertrouwd, maar vrijwel alle gezichten om haar heen zijn anders dan toen Van Bentem besloot een stapje terug te doen. De passer-loper moet dit seizoen de concurrentie aangaan met de Canadese Shanlee McLennan en de Australische Jaimee Lee Morrow.

Het verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm © Robin Hilberink

Ze werkt keihard op de training en laat zich zoveel mogelijk gelden in wedstrijden. Met succes. Want drie wedstrijden geleden knokte Van Benthem zich in de basis. Maar na een minder optreden in de bekerwedstrijd tegen Peelpush, vond de passer-loper zich zaterdag tegen Weert (3-1 verlies) terug op de bank.

Handig in de aanval

Zonder Van Benthem verloor Set-Up de eerste twee sets tegen de hekkensluiter, waarna Abchir het over een andere boeg gooide. Van Benthem startte in de derde set in de basis en uitgerekend in die set begon het te draaien bij de thuisploeg. Met een hoofdrol voor de teruggekeerde routinier. Ze scoorde veelvuldig, droeg in verdedigend opzicht haar steentje bij en met haar fanatisme nam ze haar ploeg op sleeptouw. "Ik ben geen speelster die het moet hebben van harde ballen, maar ik ben wel handig in de aanval. Ondanks mijn lengte (1,72 meter, red.) kan ik de ballen goed wegleggen. Ik lees het spelletje en ben een stabiele passer."