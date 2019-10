Van Bommel: Als je niet kan winnen, dan moet je gelijkspelen

Van Bommel zag in het veld terug hoe hij zijn spelers had geïnstrueerd om tegen LASK te spelen. De Eindhovenaren creëerden tal van kansen, maar het doelpunt viel niet. ,,We raken twee keer de lat, enkele ballen gaan voorlangs en Mohamed Ihattaren komt een keer niet goed uit”, zei de coach. ,,Wij zaten er kort op zodat zij niet in hun spel konden komen.”

De coach erkende dat hij Steven Bergwijn in de slotfase misschien sneller had moeten wisselen. De aanvaller, die volgens Van Bommel fantastisch speelde, had aan het einde van de wedstrijd last van zijn hamstring. ,,Ik had hem eruit moeten halen, Ik hoop dat de schade meevalt”, zei hij met het oog op de wedstrijd van zondag tegen AZ.