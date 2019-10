Van Bommel kritisch na ruime zege: 'We gaven wedstrijd soms uit handen’

Vervanger Robbin Ruiter kreeg in de eerste helft weinig te doen, na de rust zag hij af en toe wat Noren voor zijn doel opduiken. In de 70ste minuut sloeg Samuel Adegbenro na een corner toe. ,,Zij gooiden alle lange mensen in het keepersgebied, waardoor het onmogelijk voor mij was om daar te komen. Het is jammer dat je niet de nul kunt houden, maar 1-4 winnen bij Rosenborg is prima.”