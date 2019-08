Van Bommel: Malen heeft selectie Oranje verdiend

PSV-trainer Mark van Bommel vindt het terecht dat zijn spits Donyell Malen is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. ,,Hij heeft deze eerste selectie verdiend. Donyell is met zijn spel heel belangrijk binnen onze ploeg,’’ ziet Van Bommel, die de 20-jarige aanvaller dit seizoen voor het eerst elke wedstrijd in zijn basisopstelling heeft.

Ook morgenavond in de Europa League-playoff tegen Apollon Limassol rekent PSV op zijn spits. Van Bommel gaat uit van een lastige avond. ,,Omdat wij niet meer in de positie zijn om als Nederlandse club te zeggen: tegenstander uit Cyprus, daar winnen we wel even van. Wijzelf zijn grillig. Moeten stabiel worden. We zijn eerder voor de Champions League niet voor niets uitgeschakeld door FC Basel. En dat we nu eerst thuisspelen, vind ik geen voordeel.’’

Niettemin mag PSV wel als favoriet gelden in de tweekamp voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Apollon is een team vol ervaren spelers en volwassen profs. In de vorige ronde tegen Austria Wien waren 9 van de 11 basisspelers 26 jaar of ouder. Maar dat team vol broodvoetballers verloor eerder wel van Shamrock Rovers. Tegen die dreumes uit Ierland ging Apollon over twee duels pas na verlening door.

Van Bommel: ,,Apollon heeft een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Zij hebben grote en sterke verdedigers die zeven jaar meer voetbal en trainingen in de benen hebben dan veel van onze spelers. Maar wij hebben veel techniek, beweeglijkheid en slimheid voorin. Dat zijn uiteraard ook wapens.’’