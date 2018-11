Van Bommel over slechte mat op Wembley: ‘Dat maakt me niets uit’

Mark van Bommel wil zich morgenavond in de Champions League met PSV revancheren tegen Tottenham Hotspur. De koploper uit de Eredivisie had twee weken geleden weinig in te brengen tegen de Londenaren, maar pakte in de slotfase toch nog een punt: 2-2.

,,We deden het toen niet goed. Zij overklasten ons, waardoor de afstanden en ruimtes veel groter werden. Het was de eerste keer dat we in eigen stadion onder druk kwamen te staan. Het mooie aan voetbal is dat je ook dan nog een resultaat kunt halen,” keek Van Bommel vanavond op Wembley nog eens terug op de thuiswedstrijd.

Of PSV dinsdag veel verdedigender gaat spelen en gokt op de counter, wilde Van Bommel niet zeggen. ,,We hebben meerdere wapens in ons team. Natuurlijk wil je het liefst domineren en wil je liever niet inzakken. Soms word je gedwongen dit wel te doen. Ook dat kunnen we.”

"Dat veld maakt me helemaal niks uit. Als je je daar op focust, ben je niet goed bezig," zegt trainer Mark van Bommel.

Slechte grasmaat

Er is veel te doen om de kwaliteit van de grasmat in Londen. Tien dagen geleden was er op Wembley een American Football-wedstrijd en sindsdien is het gras op veel plekken grotendeels verdwenen en ligt er zand. Van Bommel: ,,Het veld maakt me helemaal niets uit. Als je je daar op focust, ben je niet goed bezig. Het is een situatie waar je je niet op kunt voorbereiden.’'

PSV en Tottenham Hotspur hebben na drie speelronden allebei één punt. Voor PSV lijkt de derde plaats het hoogst haalbare. Tottenham speelt nog twee thuiswedstrijden en heeft een iets grotere kans om nog wel als tweede te eindigen in de poule. Dan moet Internazionale dinsdag wel verliezen van FC Barcelona.

,,Wij zitten in de zwaarste poule. Ik had liever een andere poule gehad met mindere teams. Je moet realistisch zijn dat je als Nederlandse ploeg een hele kleine kans hebt om door te gaan in zo’n poule’', aldus Van Bommel maandag. ,,We geven ons niet gewonnen, maar misschien moet je blij zijn met een vervolg in de Europa League. We verweren ons op alle manieren om boven plek vier te eindigen.’'

