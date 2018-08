Van Bommel zet zijn spelers op scherp voor Borisov

Door Maarten Wijffels



Mark van Bommel boog een stukje voorover, vormde met zijn wenkbrauwen een quasi-geërgerde frons en zei toen tegen een NOS-verslaggever: ,,Ik denk in jouw vraagstelling te merken dat jij vrij denigrerend praat over BATE Borisov. Nou, even voor het beeld: zij hebben méér Champions League gespeeld dan PSV de laatste jaren. Dat zegt genoeg.’’



Laat het maar aan Van Bommel over om de spanning een beetje op te voeren voor een belangrijke voetbalwedstrijd. Hij deed het gisteravond bewust in het benauwde perszaaltje van het stadion in Borisov.