Van Bronckhorst: Afscheid met opgeheven hoofd

,,,Het was een moeilijk Europees seizoen, we hebben veel geleerd van het spelen tegen Europese topploegen. Ik ben blij dat we waardig afscheid hebben kunnen nemen'', zei Van Bronckhorst woensdag na de winst op Napoli (2-1).

Feyenoord verloor de vorige vijf groepswedstrijden allemaal, maar toonde gedurende de Champions League wel progressie. ,,We hebben iedere wedstrijd keihard gewerkt, maar stonden na afloop steeds met lege handen. In het voorgaande duel met City viel het voor ons ook weer net de verkeerde kant op'', zei Van Bronckhorst over de late nederlaag in Manchester (1-0).

Vertrouwen

,,Nu kon het beide kanten op vallen. We hebben vaak in de laatste minuten punten verspeeld, maar nu zat het ons een keertje mee. Ik ben blij dat we de Champions League zo hebben kunnen afsluiten. Dat geeft veel vertrouwen.''

Van Bronckhorst was vol lof over de achttienjarige Tyrell Malacia. De jongste debutant ooit van Feyenoord in de Champions League hield zich knap staande tegen de Italiaanse topclub. ,,Ik heb heel erg van hem genoten. Het waren hectische dagen voor Tyrell. We hebben hem gisteren vanuit de onder 19 overgeheveld naar de selectie. Hij hoorde vandaag pas dat hij zou starten. Tyrell heeft het uitstekend gedaan, hij had een paar goede intercepties. Dat deed me goed.''