Van Bronckhorst: Teleurstelling bij Nicolai is begrijpelijk

Feyenoord is financieel gezien tegenwoordig in staat om niet te snel toe te happen bij een miljoenenbod. Van Bronckhorst: ,,Het is vanuit de club gezien heel goed dat wij niet te snel ‘ja’ hoeven te zeggen tegen een transfer. In dat opzichten is er de laatste jaren veel ten goede gekeerd. Het is aan Martin van Geel om de waarde van Jørgensen te bepalen, persoonlijk ben ik blij dat hij – zoals het er nu uitziet - blijft.''



Feyenoord staat woensdag voor een cruciale krachtproef om het seizoen nog te redden, maar Van Bronckhorst nuanceert dat. ,,Dit is een finale, zo moeten we dat ook benaderen'', aldus de coach. ,,Een prachtige wedstrijd, een avondwedstrijd bovendien. Maar dat het seizoen voorbij is als we verliezen, daar ben ik het niet mee eens. We hebben in de competitie óók nog veel om voor te spelen. We willen Europees voetbal veilig stellen en zo hoog mogelijk eindigen. Daar verandert de uitslag van deze wedstrijd niets aan.''