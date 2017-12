Van Bronckhorst zet streep door naam Miquel Nelom

Door Mikos Gouka



De ervaren Spijkenisser heeft last van een bovenbeenblessure. De derde linksback in de pikorde is de 18-jarige Tyrell Malacia, die vanmiddag al ontbreekt in de selectie voor de Youth League.



Of Van Bronckhorst de jongeling in Europa voor de leeuwen gooit tegen de 30-jarige Spaanse buitenspeler is echter nog afwachten. Sofyan Amrabat speelt zo goed als zeker wel tegen Napoli. Karim el Ahmadi, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps en Nelom dus niet.