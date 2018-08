Van de Beek baalt van bijrol bij Ajax

Van de Beek is namelijk geen eerste keus meer bij Ajax. Ook in Luik begon hij op de bank, net als tijdens het uitduel met Sturm Graz. ,,Daar baal ik natuurlijk van", erkende Van de Beek. ,,Ik kan niet anders dan hard werken en voor de volle 100 procent alles geven. Maar dat doe ik eigenlijk altijd wel."

In de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz mocht hij nog wel beginnen. ,,En in de eerste helft was ik toen slecht", erkent Van de Beek. ,,Ik had toen een aanvallende rol. Maar volgens de trainer is dat niet de reden dat ik nu even weinig speel. Hij vindt andere spelers beter als controlerende middenvelder."