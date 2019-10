Van de Beek: Dusan en ik hebben een klik, hij voelt precies aan wanneer ik wegloop

Na een assist in de eerste helft, was het na rust raak voor Van de Beek zelf. Over de gelijkenissen met zijn goal tegen Tottenham Hotspur, eerder dit jaar in de halve finale: ,,Ik deed nog eerst een schijntrap en uiteindelijk ging hij er goed in. Het was een geweldige pass. Dusan en ik hebben altijd die klik, hij voelt het precies aan wanneer ik wegloop.‘’



,,Op een gegeven moment zag je dat zij er echt doorheen zaten. Toen hadden we misschien nog wel een goal kunnen maken, maar goed.‘’ Ondanks de ruime zege was Van de Beek te spreken over zijn tegenstanders. ,,Ik ben echt onder de indruk van hoe zij speelden de eerste helft.‘’