Van de Beek is klaar met Getafe: ‘Wat waren ze irritant, niet normaal’

Ajax, vorig seizoen trotse halve finalist van de Champions League, ligt al uit de Europa League. De nipte zege voor eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA was onvoldoende om de nederlaag van vorige week (2-0) te repareren. ,,Vooropgesteld”, benadrukte Van de Beek. ,,We hebben dit aan onszelf te wijten.”



,,Vorige week hebben we ze in de kaart gespeeld en nu ook weer”, mopperde de blonde middenvelder. ,,Al na vijf minuten staan we met 1-0 achter. Niet na een mooie aanval. Nee, ze mogen ingooien en kunnen zo maar scoren”, doelde hij op een fout van Lisandro Martínez. ,,Dan moeten we plotseling vier keer scoren.”