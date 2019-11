Van de Beek kan zich bij illuster rijtje voegen

podcast ‘Wormuth toonde zich een heer na foute grap Van Basten’

13:18 ENSCHEDE - En weer gingen de uitduels voor Heracles en FC Twente verloren. Er was alleen een groot verschil: het verlies van Heracles bij Ajax was ingecalculeerd, de nederlaag van FC Twente bij VVV was ronduit pijnlijk. Fardau en Leon zagen de wedstrijden van dichtbij en zoals gewoonlijk vinden ze weer overal wat van. Neem de kolderieke wisselfout bij Twente (‘amateuristisch) en de foute grap van Marco van Basten voor het duel tegen Heracles. ,,Maar om dat nou zo groot te maken…’’