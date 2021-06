Van de Looi na uitschakeling door Duitsland: ‘Pijnlijkste is dat we ons niveau niet hebben gehaald’

Bondscoach Erwin van de Looi kreeg na afloop bij de NOS de vraag waar het misging en had daar een duidelijk antwoord op. ,,In de eerste twintig minuten. We begonnen gewoon heel slecht aan de wedstrijd. Dat zat hem vooral in de intensiteit. Duitsland won de duels, was veel scherper en na acht minuten staat het dan al 2-0. We werden volledig afgetroefd. Daar moet je dan de hele wedstrijd nog tegen vechten, dat valt niet mee. We blijven daarna met enig geluk nog in de wedstrijd. Uiteindelijk kom je zelfs nog terug in de wedstrijd halverwege de tweede helft. We hebben wel geprobeerd om nog voor de 2-2 te gaan, maar in de omschakeling was Duitsland nog steeds gevaarlijk. We hadden bal vaker op hun helft moeten leggen om onder druk uit te komen. Het pijnlijkste van vanavond is dat we niet ons eigen niveau hebben gehaald. Dat lukte tegen Frankrijk wel, maar nu bij lange na niet” zei van de Looi.



,,Zij raakten ook nog drie keer de paal, dus de nederlaag is ook wel verdiend. Het is teleurstellend. Niet zozeer het resultaat, maar vooral wat we hebben gebracht, of eigenlijk juist niet hebben gebracht. We kunnen onszelf veel verwijten, maar kunnen ook terugkijken op twee mooie jaren met deze groep, al waren een aantal belangrijke spelers er nu ook niet bij door blessures of omdat ze bij het grote Oranje zitten. Ik snap dat mensen dat nu liever niet horen, maar we hebben ook veel moois laten zien. We hebben de afgelopen twee jaar twee wedstrijden verloren, van Portugal en Duitsland. Dat zijn nu de finalisten op dit EK. Wij zijn dan misschien het derde land in deze generatie, die conclusie kunnen we dan misschien trekken.”