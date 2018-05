Van de Sanden wint Champions League met Lyon: drie assists

Na negentig wat flauwe minuten in het Valeri Lobanovski-stadion van de Oekraïense hoofdstad (0-0) vloog de vlam in de verlenging meteen in de pan. Wolfsburg kwam via een lucky goal op 1-0 na een afgeketste knal van de Deense international Pernille Harder. Meteen greep trainer Reynald Pedros van Lyon in. Hij bracht Van de Sanden als impuls voor de aanval. De Oranje-international stond nog niet koud in het veld of de Duitsen moesten met tien speelsters verder na rood voor Alexandra Popp.