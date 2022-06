Van de Schepop op proef bij Excelsior; Niemeijer kan naar Italië

Van de Schepop was in het voorbije seizoen goed voor veertien goals en vijf assists. Hij speelde eerder jarenlang voor FC Twente. De kersverse eredivisionist Excelsior is op zoek naar aanvallende versterkingen, aangezien topscorer Thijs Dallinga op het punt staat te vertrekken naar het Franse Toulouse. Ook een andere smaakmaker van de Rotterdammers - Hengeloër Reuven Niemeijer - is in gesprek met een buitenlandse club. Niemeijer kan naar het Italiaanse Brescia, dat uitkomt in de Serie B.