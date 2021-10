Van de Zandschulp blijft verbazen en knikkert topfavoriet uit toernooi

ATP Sint-PetersburgBotic van de Zandschulp blijft grote indruk maken op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Nederlander was in de kwartfinales in twee sets topfavoriet Andrey Rublev de baas: 6-3, 6-4. In de halve eindstrijd wacht nu Marin Cilic.

Van de Zandschulp had direct het betere van het spel en in de derde servicebeurt van de als eerste geplaatste Rublev wist hij dat te verzilveren met een break. Die voorsprong gaf de Nederlander niet meer uit handen en met soevereine opslaggames trok hij de set naar zich toe.

Daarna ging het beter draaien bij de thuisspelende Rus. In de eerste servicegame van het tweede bedrijf wist Van de Zandschulp nog drie breakpoints weg te werken, maar niet veel later was het alsnog raak voor de 24-jarige Rublev. De Nederlander toonde echter karakter, wist zijn opponent vervolgens twee keer te breken en boekte zo een zeer imponerende overwinning. Op zijn tweede matchpoint velde hij het vonnis.

In de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg had Van de Zandschulp al eenvoudig afgerekend met de Japanse medequalifier Yoshihito Nishioka (6-2, 6-2). Daarna stuitte de Nederlander op de Sebastian Korda, de talentvolle zoon van oud-tennistopper Petr. Ook met de als achtste geplaatste Amerikaan maakte Van de Zandschulp korte metten: 6-2, 7-5.

Internationale doorbraak

Van de Zandschulp is bezig aan het seizoen van zijn internationale doorbraak. De geboren Wageninger begon dit jaar als de nummer 156 van de wereld, maar steeg door goede prestaties als een komeet en vindt zichzelf inmiddels terug op plek 69 van de ATP-ranking. Met name zijn kwartfinaleplaats op de US Open baarde internationaal veel opzien.



De halve finale tussen Van de Zandschulp en de Kroaat Cilic staat zaterdag op het programma. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Amerikaan Taylor Fritz en Jan-Lennard Struff uit Duitsland. De finale is zondag.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © BELGA