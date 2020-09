Van de Zandschulp en Griekspoor lopen finaleplek in Ostrava mis

Column De voetballer is vogelvrij verklaard door de UEFA

9:23 Lindon Selahi was gisteravond voor zijn werk in Wit-Rusland. Selahi is een voetballer van FC Twente die tussen de bedrijven door ook nog international is van Albanië. Het liefst hadden ze bij FC Twente Selahi met een verzonnen gebroken teennagel in Enschede gehouden, maar dan moet hij in een kwart gevuld vliegtuig naar Tirana omdat de bondsarts dat even wil checken. Tel uit je winst.