Van de Zandschulp kan niet stunten bij debuut op ABN AMRO-toernooi

Doelman Lars Unnerstall voor 4 jaar naar FC Twente

2 maart ENSCHEDE - Terwijl de huidige keeper nog verkocht moet worden, heeft FC Twente zijn opvolger al in huis. Lars Unnerstall zette dinsdagavond zijn handtekening over een 4-jarig contract in Enschede. De 30-jarige Duitser komt transfervrij over van PSV waar hij dit seizoen tweede keeper is.