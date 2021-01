Van de Zandschulp klaar voor eerste Australian Open én quarantaine

Botic van de Zandschulp gaat de komende twee weken vol verwachting in quarantaine in Melbourne. Pas over drieënhalve week wacht de nummer 156 van de wereld op de Australian Open zijn debuut op een grandslamtoernooi.

,,De eerste keer kwalificatie voor een grandslamtoernooi afdwingen, is een mooie mijlpaal. Ik ben er heel blij mee”, zei de 25-jarige Veenendaler, die woensdag in de laatste kwalificatieronde de Fransman Mathias Bourgue versloeg.

Het kwalificatietoernooi voor mannen vond eenmalig plaats in Doha, waar Van de Zandschulp drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen. Bij de wedstrijden was geen publiek welkom en zelfs ballenkinderen waren niet aanwezig.

,,In het begin was het wel even wennen, maar het was goed te doen. Op het NK hadden we eind vorig jaar dezelfde omstandigheden dus ik was er al een beetje aan gewend. Hier werd ook met een shotclock gewerkt, dus je moest wel een beetje op de tijd letten. Verder was het allemaal goed verzorgd hier. Prima banen en een goed hotel.”

Valspositief

In Doha werden de spelers om de paar dagen getest op het coronavirus. En aan testen bewaart Van de Zandschulp slechte herinneringen. ,,Vorig jaar werd ik op een toernooi in Duitsland valspositief getest en bij de tweede test hier in Doha was ik daar stiekem weer een beetje bang voor. Het duurde zolang voordat de uitslag kwam.”

Donderdag moet Van de Zandschulp op zijn hotelkamer in Doha blijven, waarna hij vrijdag samen met coach Dennis Schenk voor ongeveer een maand naar Melbourne vliegt. ,,De komende twee weken mag ik vijf uur per dag mijn kamer af om te trainen met een vaste partner”, aldus Van de Zandschulp, die zijn mijlpaal kleinschalig en op de hotelkamer vierde. ,,En na die twee weken kan ik meedoen aan de kwalificaties voor een ATP-toernooi in Melbourne. Gelukkig heb ik rekening gehouden met dit scenario en heb ik genoeg spullen bij me. Anders zou ik nu naar Istanbul zijn gevlogen voor een challengertoernooi.”

Wereldtopper

Hij kijkt uit naar zijn debuut. ,,Ik weet niet of ik een favoriet grandslamtoernooi heb, want in verband met corona heb ik pas op twee toernooien aan de kwalificaties meegedaan (Australian Open en Roland Garros)”, aldus Van de Zandschulp, die zijn tegenstander voor het hoofdtoernooi voorlopig nog niet te weten komt.

,,Aan de ene kant is het heel mooi om tegenover een wereldtopper te staan, aan de andere kant hoop je op een iets betere loting. Maar het zijn allemaal goede spelers, dus er zal geen makkelijke loting tussen zitten.”

De Australian Open begint op maandag 8 februari.