Van de Zandschulp na opgave Fognini door in Parijs, Nadal volgende horde

In de tweede set had de tennisser uit Wageningen het een stuk lastiger. Fognini liep in rap tempo weg naar een dubbele break voorsprong en 5-1, maar ook dit wist Van de Zandschulp recht te trekken. De Italiaanse nummer 51 van de wereld had zich verstapt en kreeg steeds meer last van zijn kuit. Tegen het einde van de tweede set kon hij bijna niet meer lopen. Toen Fognini de tiebreak met 7-2 inleverde, sloeg hij gefrustreerd zijn racket kapot op het Franse gravel. Hij probeerde het daarna nog even, maar besloot uiteindelijk bij een break achterstand in de derde set de handdoek te gooien.