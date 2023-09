Van de Zandschulp strandt in tweede ronde US Open na nederlaag tegen Evans

AZ én FC Twente kampen met afwezigen richting Europese returns: ‘Alle vertrouwen in morgen’

AZ-trainer Pascal Jansen kan morgen in de return tegen SK Brann (19.00 uur) in de play-offs van de Conference League nog geen beroep doen op Jordy Clasie. De aanvoerder is nog niet hersteld van een blessure. Ook bij FC Twente zijn er personele problemen. Mees Hilgers is in de return tegen Fenerbahçe niet van de partij.