Van de Zandschulp trekt goede lijn door en zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

Turkije gaat na pak slaag tegen Oranje voor Duitser Kuntz als bondscoach

17 september De Duitser Stefan Kuntz staat op het punt om bondscoach te worden van Turkije. De 58-jarige Kuntz heeft van de Duitse voetbalbond toestemming gekregen om over te stappen. Zijn contract is in onderling overleg ontbonden. Kuntz was coach van Jong Duitsland.