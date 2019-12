Van den Bergh laat België juichen met zeer knappe comeback tegen Lewis

Darius Labanauskas mag voor het eerst in zijn carrière aantreden tegen Michael van Gerwen. De Litouwer won met 2-4 van Steve Beaton in de vierde ronde van het WK Darts en plaatste zich zodoende voor het eerst in zijn carrière voor de kwartfinale. Morgenavond is Van Gerwen daarin de tegenstander.



De zaterdagmiddag van het WK Darts was verder een Belgische aangelegenheid. Kim Huybrechts won de eerste set tegen Luke Humphries, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de 24-jarige Engelsman. Humphries haalde vorig jaar ook al de kwartfinale. Toen verloor hij van Michael Smith. Dit keer staat de winnaar van het duel tussen Peter Wright en Jeffrey de Zwaan op het menu voor de jonge Engelsman.



Dimitri van den Bergh redde de Belgische eer in de laatste partij van de middagsessie. Hij stond met 3-1 achter tegen Adrian Lewis, maar de Belg keerde de wedstrijd volledig om en stapte met een 4-3 overwinning van het podium. Van den Bergh staat door die prestatie voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinale van het WK. In 2018 haalde hij ook de laatste acht van het toernooi.