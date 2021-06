Van den Broek-Blaak soleert oppermachtig naar zege in Hageland, Van Poppel komt tekort

Sterk begin wieler­ploeg Vaanhold in Polen

4 juni HAAKSBERGEN - Het wielerteam Sensa-Kanjers voor Kanjers is het wielerseizoen goed begonnen. In de Poolse etappekoers Tour of Malopolska veroverden de renners van de Haaksbergse ploegleider Han Vaanhold de jongerentrui en de koppositie in het ploegenklassement.