Van den Buijs keert terug naar België, Sancho kan terugkeren bij City

Feliciano López: 'Tennissers gaan veel minder verdienen in nieuwe normaal’

10:38 Tennissers in de grote toernooien gaan vanaf nu aanmerkelijk minder verdienen aan prijzengeld dan voor 'corona' het geval was. Dat zegt de Spaanse veteraan Feliciano López. ,,Ik hoop dat iedereen begrijpt dat het allemaal anders wordt. Tenminste voor twee of drie jaar."