Van der Breggen begint afscheidsjaar met solozege in Omloop het Nieuwsblad

Op iets minder dan dertig kilometer opende Demi Vollering de finale. De 24-jarige ploeggenote van Van der Breggen pakte een mooie voorsprong op de groep met favorieten, maar op de Muur van Geraardsbergen zag ze haar voorsprong snel slinken en net na de top sloot een groep met Van der Breggen, Amanda Spratt en Elisa Longo Borghini aan. Van Vleuten, dit seizoen onder contract bij Movistar, ontbrak vooraan. Van der Breggen zag op de Bosberg, vlak na de Muur, haar kans en versnelde. Niemand kon de Nederlandse van SD Worx volgen en ze begon aan een solo van veertien kilometer. De achtervolgsters hielden Van der Breggen nog even in zicht, maar langzaam liep de wereldkampioene verder uit. Zo schreef de 30-jarige Van der Breggen voor de tweede keer de Omloop het Nieuwsblad op haar naam. De 21-jarige Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) uit Denemarken eindigde op een kleine halve minuut als tweede en Europees kampioene Amy Pieters, ploeggenote van Van der Breggen, maakte het feest voor SD Worx compleet door derde te worden in de eerste voorjaarsklassieker.

Van der Breggen won vorig jaar zoveel aansprekende koersen, zoals de Waalse Pijl, de Ronde van Italië en naast de wegrit ook de tijdrit op het WK, dat ze een nominatie ontving voor de prestigieuze Laureus Award, oftewel de Oscar van de sport.



,,We hadden veel rensters voorin, we motiveerden elkaar”, aldus Van der Breggen na de wedstrijd. ,,Eerst was Demi weg, maar zij werd teruggepakt. We hadden vooraf gezegd: ‘we moeten het blijven proberen’. Het laatste stuk was tegenwind, maar ik ben gewoon doorgereden. Op deze manier koersen was mooi om te doen”, aldus de glunderde wereldkampioene, die ook nog reageerde op een vraag over haar naderende afscheid. ,,Ik denk dat ik klaar ben om te stoppen. Ik ben daar nu nog niet mee bezig.”