Van der Breggen blijft Boels-Dolmans trouw

NACOMPETITIE VIOS Beltrum schrijft historie: promotie naar derde klasse

21 juni BELTRUM - VIOS Beltrum is donderdagavond voor het eerst in de geschiedenis gepromoveerd naar de derde klasse. De ploeg van trainer Manfred Graven was in de herkansingsronde van de nacompetitie met 2-1 te sterk voor GVA uit Doornenburg, dat ook volgend seizoen in de vierde klasse uitkomt.