Van der Breggen grijpt naast dagzege, maar pakt wel de leiding in Giro Rosa

Gebroken pols Van Vleuten kan WK vergeten na valpartij in Giro Rosa

17 september Annemiek van Vleuten heeft bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa haar linkerpols gebroken. Dat is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis in Italië. De 37-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott had met nog twee etappes voor de boeg de leiding in het algemeen klassement met ruim twee minuten voorsprong.