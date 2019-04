Van der Breggen juicht voor vijfde keer op rij in Waalse Pijl

Italiaans klimtalent Masnada is toppers te slim af in Ronde van de Alpen

15:09 De Italiaan Fausto Masnada heeft de derde etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. Nadat de eerste twee ritten werden gewonnen door renners van Team Sky (Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov) wist de 25-jarige renner van Androni-Giocattoli in de derde etappe in de slotfase weg te rijden en alleen binnen te komen in Baselga di Pinè.