Van der Breggen oppermachtig in zwaarste mountainbikerace ter wereld

Het Nederlands/Deense koppel won ook de zevende en laatste etappe en had in het eindklassement een voorsprong van ruim een halfuur op de Zuid-Afrikaanse Candice Lill en haar Duitse koppelgenoot Adelheid Morath. Het winnende koppel was maar in één etappe niet de beste.

Langvad, een voormalig wereldkampioene, won de wedstrijd in Zuid-Afrika al vier keer eerder. Voor Van der Breggen was het haar eerste deelname. Ze gaat zich nu weer op de weg richten, met name op de heuvelklassiekers later in april.



Bij de mannen won olympisch en veelvoudig wereldkampioen Nino Schurter. De Zwitser had zijn landgenoot Lars Forster als partner.