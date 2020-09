Van der Breggen snelt naar wereldtitel tijdrijden na zware val topfavoriete Dygert

Bij het eerste tussenpunt na 14,9 kilometer had Dygert al bijna een halve minuut voorsprong verzameld op Reusser, die afgelopen EK tijdrijden nog als derde eindigde achter Van der Breggen en Van Dijk. Van der Breggen moest al 36 tellen toegeven op de Amerikaanse. Voor Van Dijk was het podium halverwege de tijdrit al uit het zicht geraakt, zo leek het. Haar achterstand was al meer dan een minuut.

Voor Dygert kon het bijna niet meer mis gaan, maar op ongelooflijke wijze gaf ze het toch nog uit handen. Dygert kwam ogenschijnlijk als gevolg van materiaalpech in een bocht ten val en viel over de vangrail. Plots was de topfavoriet uitgeschakeld en waren alleen Reusser en Van der Breggen nog in de race voor de felbegeerde regenboogtrui.



Van Dijk zette als eerste een toptijd neer en dook onder de tijd van Grace Brown, die bij het tussenpunt nog sneller was. Onder andere Lisa Brennauer beet zich stuk op de tijd van Van Dijk, die met de wind in de rug een snel tweede deel reed. Voor het goud was het niet genoeg: Reusser en Van der Breggen waren beter onderweg. Na een spannende slotfase wist Van der Breggen Reusser met vijftien seconden voor te blijven.



Van Dijk pakte op 31 seconden achterstand het brons.