Van der Eijk fluit Heracles, Manschot leidt duel FC Twente

Heracles ontvangt zaterdag FC Emmen in het eigen stadion. De wedstrijd begint om 18.30 uur. Van der Eijk wordt in Almelo geassisteerd door Richard Brondijk en Rob van de Ven. Clay Ruperti is de vierde official in het Erve Asito. Vanuit Zeist kijken Jochem Kamphuis en Martijn Beijer mee als VAR en assistent-video scheidsrechter.