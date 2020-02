Van der Haar grijpt door foutje net naast de winst in Leuven

Waar bijna alle veldrijders snakken naar het einde van het seizoen, had Aerts een duidelijk doel voor ogen: voor de derde keer winnen in Leuven en daarmee alleen recordhouder worden. Bij de start van de GP Leuven (geen onderdeel van een klassement) zag hij zijn belangrijkste concurrent Eli Iserbyt al afhaken. Iserbyt kwam ten val en bleef lang op het asfalt zitten. Uiteindelijk ging hij wel verder, maar haakte hij halverwege alsnog af.



Aerts, Vanthourenhout en Van der Haar gingen de slotronde met zijn drieën in. Van der Haar sprong niet over de balken en moest daar terrein prijsgeven op zijn Belgische concurrenten, maar hij wist voor de slotbocht wel de aansluiting te maken. Net bij het opdraaien van het laatste rechte stuk nam Aerts de koppositie van Vanthourenhout over en ging hij van ver de sprint aan. Van der Haar klikte daarbij uit de pedalen en leek kansloos te zijn voor de overwinning, maar ook Aerts reed geen vlekkeloze sprint. Toch pakte de winnaar van de wereldbeker de overwinning en verwees hij Vanthourenhout en Van der Haar naar de dichtste ereplaatsen.



,,Ik had er vertrouwen in dat ik ging winnen vandaag, maar plots schoot ik eruit. Eigen schuld, want mijn voet stond na het opdraaien van het rechte stuk iets te scheef. Jammer, want ik kreeg eindelijk weer een kans om te sprinten voor de overwinning", zei Van der Haar na afloop.



Zondag eindigt het cross-seizoen in Oostmalle met de Sluitingsprijs.