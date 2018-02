Van der Haar: Ik hoop op de vijfde plaats

Gehinderd door een blessure aan zijn bovenbeen weet de Woudenberger dat hij in het geweld van de grote kanonnen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en nog enkele Vlamingen flink tekort zal schieten.



,,Ik hoop op de vijfde plaats, dat zou nu het maximaal haalbare resultaat voor mij zijn, denk ik. Door die spierkneuzing is het lastig om aan te zetten en lopen is helemaal vervelend. Dat betekent dat ik hier niet zo hard kan rondrijden als ik zelf zou willen en dat is behoorlijk frustrerend. Mentaal ben ik in orde, maar fysiek zit het gewoon tegen. Daarom heb ik me voorgenomen vooral te genieten van een WK in eigen land'', aldus Van der Haar, die hoopt dat zijn landgenoot Mathieu van der Poel goud verovert. ,,Hij verdient dat echt, na zo'n sterk seizoen.''



Bekijk hieronder een reactie van Van der Poel.